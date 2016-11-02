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Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани

Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани. На кадрах видно, как одну из иномарок занесло и выкинуло на полосу встречного движения.

Напомним, крупное ДТП с участием трех автомобилей «Ниссан», «Шевроле» и «Хендэ» произошло сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана. В результате происшествия никто не пострадал. 

ProKazan.ru, 10.02.2017, 17:11
Тэги: ДТП
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Комментарии

American10 февраля 2017, 17:42
Одни нищетачки типа КИА, возомнившие себя крутыми иномарками
2
1
Согласны с автором?
Зюбейда10 февраля 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Одни нищетачки типа КИА, возомнившие себя крутыми иномарками
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Слова ребенка, дошкольного возраста.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин10 февраля 2017, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Одни нищетачки типа КИА, возомнившие себя крутыми иномарками
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Сами на тракторе ,,Беларусь,, шнуруете?>:>
0
0
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