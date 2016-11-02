Появилось видео, как произошло ДТП из трех авто около аэропорта Казани. На кадрах видно, как одну из иномарок занесло и выкинуло на полосу встречного движения.

Напомним, крупное ДТП с участием трех автомобилей «Ниссан», «Шевроле» и «Хендэ» произошло сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана. В результате происшествия никто не пострадал.