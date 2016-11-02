Состоялась официальная презентация новой Hyundai Elantra

Автомобильная выставка в Чикаго стала местом премьеры американской версии Hyundai Elantra – пятидверки, построенной на платформе Hyundai i30. Вместе с базовой модификацией показали и версию GT Sport, при этом корейцы успели заявить, что 200 л.с. – вполне достаточно для полноценного хот-хэтча, передает ProUfu.ru.

Самой доступной версией хэтчбека Hyundai Elantra GT станет 162-сильная, которая оснащается двухлитровым атмосферным мотором. "Заряженная" же по имени GT Sport получила 1,6-литровый турбомотор, развивающий 201 л.с., который работает в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-диапазонным роботом.

Кроме того, "спортивная" модификация отличается и иной задней подвеской: вместо традиционной балки она получит "многорычажку". Также хэтчбек оснастят 18-дюймовыми колесными дисками и более мощными тормозными механизмами.

В список опций, доступных для американской Hyundai Elantra GT, вошли, к примеру, новая мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, беспроводная зарядка для гаджетов, акустика Infinity, адаптивный круиз-контроль, система обнаружения пешеходов, ассистент поддержания рядности, система предупреждения фронтальных столкновений и тому подобное.

Серийное производство Hyundai Elantra начнется в скором времени, дата появления на мировом рынке и цена на новинку пока остается в секрете.