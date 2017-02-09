Под Казанью дальнобойщик-нарушитель на трассе врезался в KIA Rio: есть погибший

Накануне днем в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на 758 километре трассы М7 возле села Татарское Бурнашево.

- В 14:50 водитель грузовика Volvo, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения для обгона, где столкнулся с KIA Rio, - отметили в ГИБДД.

На месте происшествия погиб 44-летний водитель легкового автомобиля, также в аварии пострадал 61-летний пассажир KIA Rio.