Комитет Госдумы одобрил штрафы за проезд по газонам на сумму до 5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафе до пяти тысяч рублей за проезд или стоянку автомобилей на газонах. Штрафовать за это предлагается на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей, передает ТАСС.

- Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города, - поясняют авторы законопроекта из заксобрания Свердловской области.

Если поправки будут поддержаны, в КоАП появится новая статья - "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка на них".

В настоящее время ответственность за подобное поведение водителей не установлена. Правда, регионы сами пытались ввести штрафы. Но водители добиваются их отмены в судебном порядке из-за противоречия с федеральным законодательством, которое штрафов за порчу газонов автомобилями не предусматривает.

Ранее стало известно, что в Верховном суде РТ сообщили, что штрафы за парковку на «зеленой зоне» без протокола незаконны. Теперь те, кого оштрафовали по КоАП РТ, могут подать заявление о возврате денег.

Кстати



В Казани, согласно документации за «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами», физлицам грозит штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 300 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. За повторное же нарушение в течение года размер штрафа компаниям вырастает до 1 млн рублей. Указанные суммы определены Казгордумой на основе Кодекса РТ об административных правонарушениях и содержатся в статье 3.6.