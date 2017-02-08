На улице Васильченко авто врезалось в столб: погиб человек

В Казани на улице Васильченко сегодня утром произошло смертельное ДТП - водитель KIA Rio врезался в столб, в результате на месте происшествия погиб водитель. Об этом сообщил народный корреспондент портала Станислав.

- Сегодня утром произошло ДТП на улице Васильченко. Автомобиль врезался в столб, предположительно, водитель скончался на месте. На место прибыли спасатели и полиция. Тело извлекли при помощи спасателей, - рассказал очевидец.

Предварительно, водитель резко перестраивался, обгонял другие автомобили, в какой-то момент машину занесло, автомобиль вылетел на встречную полосу, а затем врезался в столб. Удар пришелся на сторону водителя, от полученных травм он скончался на месте происшествия.