Стала известна стоимость обновленных KIA Soul и Soul GT

В России стартовал прием заказов на обновленный городской кроссовер Kia Soul и его «горячую» версию Soul GT. Об этом сообщает российский офис компании Kia.

Модель Soul доступна с тремя вариантами бензиновых двигателей объемом 1,6 л, с 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач, а также 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Внешне кроссовер изменился незначительно — рестайлинг затронул, в частности, решетку радиатора, бамперы, освещение. Дизайн салона также не претерпел серьезных изменений.

Версия GT отличается специальным дизайном кузова, имеет спортивный руль и сдвоенные патрубки выхлопной системы, отмечает ProUfu.ru.

Цены на Soul в «базе» начинаются с 869 900 руб. «Заряженная» версия обойдется в 1 млн 369 тыс. руб.