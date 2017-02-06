Volkswagen показал новый для России Polo в комплектации Life

Дилеры начали принимать заказы на обновленный седан Volkswagen Polo, который создан на базе версии Trendline. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Выпуск новой версии будет налажен в Калуге. Мощность 1,6-литрового атмосферного двигателя — 90 л.с. Трансмиссия — 5-ступенчатая механика. Также предлагаются двигатели мощностью в 110 л.с. с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростным автоматом.

Отличительная особенность автомобиля в экстерьере — эксклюзивные цвет кузова, стальные 15-дюймовые диски, головная оптика со сдвоенными рассеивателями. В интерьере — тканевая обивка сидений и декоративные элементы. Цена на Polo Life начинается от 667 тысяч рублей.