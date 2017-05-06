В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер»: есть погибшие

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня около 7 часов утра на 16 километре автодороги Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

- 36-летняя жительница Чувашии за рулем «Хендэ Солярис», совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с «Рено Дастер», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Хендэ» и 63-летний водитель «Рено» были доставлены в больницу, а пассажирка «Хендэ Солярис» погибла на месте аварии.