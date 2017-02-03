На мосту через Каму столкнулись 14 автомобилей

Сегодня на мосту через Каму в сторону Казани произошло 7 аварий с участием 14-ти автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РТ, в семи авариях столкнулись по два автомобиля.

В соцсетях распространяется информация о шести пострадавших, однако в ГУ МЧС РФ по РТ данные факт не подтвердили. Начальник отдела по работе со СМИ Андрей Родыгин уточнил, что пострадавших и погибших нет.