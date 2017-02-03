В Казани Hyundai дважды столкнулся с Subaru, после чего врезался в бетонное ограждение

В Казани на улице Правобулачной сегодня днем столкнулись автомобили Hyundai и Subaru, в результате чего пострадал водитель автомобиля Hyundai.

По предварительным данным, Hyundai двигался на разрешающий сигнал светофора. Внезапно с улицы Астрономической выехал Subaru и протаранил корейский автомобиль. Обе иномарки развернуло на дороги и они снова столкнулись друг с другом, после чего Hyundai влетел в бетонное ограждение моста.

В результате аварии пострадал 35-летний водитель Hyundai. Врачи скорой помощи диагностировали у него ушибы и закрытый перелом ключицы. А чтобы покинуть убрать разбитые авто с улиц, пришлось использовать эвакуатор.