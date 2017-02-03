В Казани грузовая “Газель” столкнулась с иномаркой

Сегодня ночью на перекрестке улиц Челюскина и Ударная столкнулись грузовая “Газель” и автомобиль Volkswagen. Сообщается, что пострадавших нет, однако при ударе иномарку развернуло на полосе.

По предварительным данным, водитель грузовика должен был уступить дорогу иномарке, но по каким-то причинам не заметил Volkswagen. В результате “Газель” протаранила правую сторону немецкого автомобиля. Пострадавших в ДТП нет.