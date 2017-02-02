В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли две артистки

В Мензелинском районе Татарстана сегодня утром в ДТП с грузовиком погибли две артистки театра - Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева, об этом сообщает сайт "Минзеля".

Сегодня в 7 часов утра на 1087-м км трассы М7 столкнулись "Лада Калина" и грузовик MAN. В результате происшествия на месте погибли обе артистки, находившиеся в легковом авто - 42-летняя женщина-водитель, проживавшая в селе Бикбулово, и 45-летняя пассажирка из деревни Чишмабашево Актанышского района.

Предварительно, водитель "Лады" не справилась с управлением на дороге и автомобиль занесло прямо под грузовик.

Идет расследование.