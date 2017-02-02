На видео виден момент столкновения, после которого фура съезжает с дороги

В сети появилось видео ДТП, в котором погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM» Эльвира Мутавалова.

На видео виден момент столкновения, после которого фура съезжает с дороги.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне в Высокогорском районе Татарстана. На 31-м километре дороги Казань – Малмыж около железнодорожной станции Бирюли, Эльвира Мутавалова за рулем «Лады» 13-й модели выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Scania. От полученных травм она скончалась на месте.

На днях погибшей исполнилось бы 42 года.