СМИ: компания Geely назвала дату начала продаж флагманского седана Emgrand GT в России

Российские дилеры Geely 18 февраля начнут продажи нового флагманского седана Geely Emgrand GT. Об этом сообщает Аutostat.ru.

Сообщается, что на российском рынке Geely Emgrand GT будет доступен с двумя вариантами силовых агрегатов.

- Двигатель объемом 1,8 литра, оснащенный системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, а также с атмосферным двигателем объемом 2,4 литра. Во всех комплектациях автомобиль агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании DSI, - говорится в сообщении.

Кроме этого, новый автомобиль будет оснащен сидениями с электрической регулировкой и функцией памяти, мультимедийной системой c 8-дюймовым экраном, системой контроля качества воздуха в салоне с двухзонным климат-контролем и акустическая система с 8 динамиками.

Отмечается, что инженеры компании особое внимание уделили безопасности. Так, автомобиль также оснащен системой экстренного реагирования «ЭРА ГЛОНАСС».