Сотрудник и студент казанского вуза погибли в ДТП с фурой

В Рыбно-Слободском районе Татарстана накануне вечером в ДТП погибли 33-летний Николай М., доцент КГАСУ, и 24-летний Айзат Г., студент этого же вуза, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГИБДД, накануне в 19:50 на 917-м км трассы М7 доцент вуза на KIA Ceed на высокой скорости выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с грузовиком Freightliner, за рулем которого был 42-летний водитель.

- На месте происшествия погибли водитель и один из пассажиров, еще одни пассажир KIA - 22-летний студент этого же вуза - с переломами ребер был госпитализирован в РКБ, - рассказали в правоохранительных органах.

У погибшего сотрудника вуза остались трое детей.

Сейчас идет расследование ДТП.