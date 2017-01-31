СМИ: Audi, Volkswagen и Skoda снизили цены на запчасти в России

Audi, Volkswagen и Skoda одновременно объявили о снижении цен на фирменные запчасти. Так, с 1 февраля оригинальные компоненты VW Group в дилерской сети стали дешевле до 15%. Об этом сообщает Аuto.vesti.ru.

Сообщается, что такое решение было принято из-за кризиса.

- В период нестабильной экономической ситуации многие автовладельцы ищут более дешевые варианты содержания своих машин. Снижение расценок поможет Audi, Skoda и Volkswagen удержать клиентов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания Skoda уменьшила цены на запчасти для кузовного ремонта до 25% в зависимости от детали.