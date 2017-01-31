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ГИБДД Казани: водитель, въехавший в двери магазина, перед этим сбил мужчину на остановке

ГИБДД Казани: водитель, въехавший в двери магазина, перед этим сбил мужчину на остановке
16+
Фото: vk.com/kznlife

Стали известны подробности ДТП на улице Достоевского, где водитель въехал в двери магазина, выяснилось, что перед этим он сбил на остановке 64-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие случилось накануне в 05:50 на перекрестке улиц Достоевского и Абжалилова, пьяный 27-летний водитель Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Golf, машину отбросило на тротуар, где она сбила мужчину, стоявшего рядом с остановкой. Уже после этого Hyundai врезался в дверь магазина.

В результате ДТП сбитый пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедренной кости слева и надколенника, его отправили в больницу.

Н. Вильданов, 01.02.2017, 11:30
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2017, 11:36
Задолбали эти алкоголики на машинах. Чтобы у них все отсохло!
Лучший комментарий
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11
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горожанин01 февраля 2017, 11:46
проезд на красный, разворот через сплошную, перестроение без поворотников, поворот с третьего! ряда, разворот на "зебре"- отличительные признаки Казанского автомобильного движения! -штрафы ничего не решают. их просто некому выписывать, все на охране дач и кортежей.
2
4
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Дюма01 февраля 2017, 12:09
Окончил день он очень лихо
Стонал мужчина очень тихо
И дверь прогнулась-физики расчёт
ГИБДД представила там счёт
1
0
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