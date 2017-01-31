ГИБДД Казани: водитель, въехавший в двери магазина, перед этим сбил мужчину на остановке

Стали известны подробности ДТП на улице Достоевского, где водитель въехал в двери магазина, выяснилось, что перед этим он сбил на остановке 64-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие случилось накануне в 05:50 на перекрестке улиц Достоевского и Абжалилова, пьяный 27-летний водитель Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Golf, машину отбросило на тротуар, где она сбила мужчину, стоявшего рядом с остановкой. Уже после этого Hyundai врезался в дверь магазина.

В результате ДТП сбитый пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедренной кости слева и надколенника, его отправили в больницу.