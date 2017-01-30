На улице Достоевского авто въехало в супермаркет

В Казани на улице Достоевского водитель врезался в супермаркет на первом этаже, фото последствий происшествия выложили сегодня в соцсетях.
Как можно заметить на фото, стеклянные двери магазина разбились, а дверная ручка оказалась оторвана.
В Казани на улице Достоевского водитель врезался в супермаркет на первом этаже, фото последствий происшествия выложили сегодня в соцсетях.
Как можно заметить на фото, стеклянные двери магазина разбились, а дверная ручка оказалась оторвана.
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