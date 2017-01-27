СМИ: кроссовер Lifan Myway появится в России в апреле 2017 года

Новый кроссовер Lifan Myway появится в продаже в России в апреле текущего года. Об этом сообщает китайская компания Lifan, передают «Автоновости дня».

Сообщается, что кроссовер успешно прошел сертификацию.

- Автомобиль будет продаваться с 1,8-литровым мотором, мощность которого составляет 125 л.с. при максимальном крутящем моменте в 161 Нм, - говорится в сообщении.

В качестве коробки передач предложат 5-ступенчатую механику. Вместе с агрегатом будет работать 5-скоростная МКПП и система заднего привода.

Отмечается, что в простой комплектации будет предложен кондиционер, подушки безопасности, подогрев сидений, аудиосистема, датчики давления в шинах и система Эра-ГЛОНАСС. Данная модель уже продается на китайском рынке и пользуется популярностью, отмечает издание.