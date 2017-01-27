На улице Петра Витера иномарка повисла на заборе

В Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера водитель Nissan Almera вылетел с дороги, после чего авто повисло на заборе. Об этом ДТП, случившемся накануне вечером, сообщает Inkazan.ru.

По словам водителя, он ехал по дороге, в какой-то момент машину занесло, и водитель не смог справиться с управлением на скорости - в результате авто снесло несколько секций ограждения, повиснув на нем.

Водитель отказался от госпитализации, несмотря на полученные травмы.