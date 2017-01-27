В центре Казани на Тихомирнова загорелся микроавтобус: очевидцы сняли это на видео

Сегодня в центре Казани на улице Тихомирнова загорелся микроавтобус. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в 14.36. Читатели портала ProKazan.ru сняли происшествие на видео, отметив, что в момент пожара никого в автомобиле не находилось.

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