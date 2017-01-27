Опасный «Лексус» и ДТП с фурой: в Татарстане за 27 дней в авариях погибли уже 25 человек

Только накануне произошло три аварии, в которых погибло три человека

Накануне, 27 января, в Татарстане произошло три серьезных ДТП, в которых погибли трое. Как сообщает ГИБДД РТ, всего же за 27 дней января в 263 авариях погибли уже 25 человек, пострадали 339.

Если говорить о вчерашнем дне, первая смертельная авария произошла около 7 утра под Казанью - на выезде с Высокой Горы. Напротив АЗС "Автодорстрой" водитель "Лады" четырнадцатой модели насмерть сбил оператора автозаправочной станции. Сообщается, что сотрудница перебегала дорогу после смены, чтобы сесть на автобус и поехать домой.

Второе смертельное ДТП произошло в Альметьевске около трех часов дня. Водитель "Лексуса" на большой скорости выехал на "встречку" и врезался в "Оку". После этого "Оку" отбросило на "Шевроле". Водителю отечественного авто 1939 года рождения чудом удалось выжить, а его пассажир 1954 года рождения скончался в реанимации.

Третье ДТП произошло в Рыбнослободском районе на 902 км автодороги Москва – Уфа М7 "Волга". Водитель автомобиля "Скания", по предварительным данным, проигнорировал требование предписывающего дорожного знака "Объезд препятствия справа", выехал на "встречку" и врезался в "Ладу Калину". В результате водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.