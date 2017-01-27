Водитель из Татарстана попал в смертельную аварию с грузовиками в Самарской области

Водитель "Газели" из Татарстана попал в страшную аварию в Самарской области. ДТП произошло накануне, 27 января, в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля MAN, двигаясь в сторону Уфы, начал совершать обгон грейдера.

- Водитель допустил занос прицепа транспортного средства, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем, продолжив движение, с грузовиком Mercedes.

О том, что в эту аварию попал водитель из Татарстана, ехавший за рулем "Газели", сообщает Татар-информ.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии был доставлен в больницу.