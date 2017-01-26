На улице Журналистов водителя Land Rover сбил его собственный автомобиль

В Казани на улице Журналистов накануне вечером 46-летнего водителя Land Rover Freelander сбил его собственный автомобиль, об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие случилось в 16 часов около дома №101, водитель вышел из своего авто, забыв поставить его на стояночный тормоз. После этого автомобиль поехал и сбил мужчину.

В результате ДТП водитель получил серьезные травмы - закрытый перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, его госпитализировали.

Идет расследование.