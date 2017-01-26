В Татарстане водитель Renault, разворачиваясь, столкнулся с микроавтобусом и погиб

В Чистопольском районе Татарстана накануне погиб 75-летний водитель Renault Logan, который при развороте столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace из Башкирии, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, в 15:45 на 137 км дороги "Казань - Оренбург" пенсионер на легковом авто решил развернуться с обочины вне перекрестка, не уступив дорогу ехавшему в попутном направлении Toyota.

- Водитель Renault скончался на месте ДТП. Также пострадала 75-летняя пассажирка легкового авто, у нее диагностировали рваную рану нижней губы, тупую травму живота первой степени тяжести, ее госпитализировали. 29-летний водитель автобуса в аварии не пострадал, - отметили в правоохранительных органах.

Сейчас идет расследование.