В Нижегородской области водитель, ехавший из Казани, уснул за рулем и столкнулся с фурой

ДТП произошло сегодня - 26 января - на трассе М7 в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной версии, водитель"Газели" ехал из Казани и задремал за рулем. Потеряв управление, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Водитель "Газели" чудом остался жив в аварии.

По фотографиям, выложенным в соцсети «Вконтакте» видно, что от автомобиля практически ничего не осталось.