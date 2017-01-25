В Казани разыскивают водителя автобуса, который скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя автобуса, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло накануне около 12 часов дня. Водитель автобуса, предположительно 76-го маршрута, отъезжая от остановки «39 квартал» по улице Чуйкова, не убедился в безопасности маневра, в результате чего в салоне упала 76-летняя пассажирка.

- Женщина получила закрытый перелом правой руки, а водитель скрылся с места ДТП, - сказали в ведомстве.

Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, просят откликнуться по телефону (843) 5-333-848.

Отметим, всего за минувшие сутки в Казани зарегистрировано более 300 ДТП.