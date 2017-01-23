В центре Казани водитель «Лады» сбил женщину на тротуаре и врезался в забор

В центре Казани на улице Тукая 39-летний водитель "Лады Калина" сбил 50-летнюю женщину на тротуаре, после чего врезался в забор. Об этом сообщили в ГИБДД столицы РТ.

Наезд случился накануне в 10 часов утра возле дома №57а, водитель на высокой скорости не справился с управлением и заехал на тротуар, где шла женщина. Машина сбила пешехода, а затем врезалась в металлический забор.

В результате ДТП у пострадавшей женщины диагностировали ушибы, ссадины и гематомы, ей была оказана медицинская помощь.