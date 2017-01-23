В Казани наказали водителя BMW, подрезавшего «красный автобус»

Видеозапись происшествия появилась в Интернете

В Казани правоохранительные органы наказали водителя белого BMW, который подрезал "красный автобус" на улице Восстания. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД, резонанс от этого инцидента произошел после появления видео с нарушением в Интернете.

Согласно данным инспекции, 19 января на улице Восстания водитель иномарки резко перестроился в правую полосу, по которой в тот момент ехал автобус, после этого он резко притормозил, спровоцировав аварийную ситуацию, а затем уехал.

После того, как была установлена личность водителя иномарки, на него составили административные материалы по статьям "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "Движение по полосе для маршрутных транспортных средств и остановку на ней".

Свою вину водитель признал, ему необходимо будет оплатить штрафы.

Кстати



Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.



Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.