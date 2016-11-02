В казанском автобусе женщина получила травму, пытаясь сесть на сиденье: появилось видео

В Казани на улице Воровского сегодня утром женщина в автобусе получила травму, попытавшись сесть на сиденье в момент резкого торможения, видеозапись происшествия появилась в соцсетях.

- Экипаж автобуса маршрута №6 вызвал карету скорой помощи для оказания помощи пассажирке. Женщина не держалась за поручни и упала во время движения автобуса в районе улицы Воровского, - говорится в сообщении.