На месте снесенной остановки напротив театра Камала установят новый павильон. Сейчас рабочие демонтируют разрушенную остановку, так как она не подлежит восстановлению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани автомобиль вылетел с дороги и снес остановочный павильон «Театр Камала». Авария произошла в ночь на 23 января. По словам очевидцев, как только водитель пришел в себя, он скрылся с места ДТП.