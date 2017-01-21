ГИБДД о смертельном ДТП около Борового Матюшино: там также пострадала годовалая девочка

Стали известны подробности смертельного ДТП на дороге около Борового Матюшино, которое произошло вечером в субботу, 21 января. Выяснилось, что там также пострадала годовалая девочка, сообщили ProKazan.ru в правоохранительных органах.

Предварительно, ДТП случилось следующим образом - в 17:50 на 6 км дороги Казань - Боровое Матюшино 43-летняя жительница Лаишевского района на Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу движения и врезалась в Volkswagen Tiguan, за рулем которого была 30-летняя девушка из Казани.

- В результате столкновения водитель Chevrolet скончалась на месте происшествия. Были госпитализированы водитель Volkswagen и двое пассажиров - 55-летняя женщина и годовалая девочка, - отметили в правоохранительных органах.

Сейчас идет расследование.