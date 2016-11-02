В Казани полицейские ищут парня, у которого был секс с 15-летней школьницей

Второй участник любовных похождений восьмиклассницы уже заадержан

Восьмиклассница из Казани недавно призналась родителям о своих любовных похождениях родителям. Узнав, что у 15-летней дочери был секс в двумя взрослыми парнями, те сразу же обратились в полицию, сообщает сайт kznlive.ru.

Как выяснилось, вступать в интимную связь школьница начала ещё с лета 2016 года.

- В период с 13 по 15 июня 2016 года по месту жительства потерпевшей 23-летний молодой человек вступал в половую связь с 15-летней учащейся средней общеобразовательной школы, - ссылается портал на свой источник в правоохранительных органах. - Половой акт со вторым парнем, которому самому недавно исполнилось 18-лет состоялся у школьницы в подъезде - 3 и 4 января 2017 года.

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних один из сексуальных партнёров задержан, другой в данный момент разыскивается. Следственным комитетом по республике Татарстан по данному факту начата проверка.