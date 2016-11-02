Наверх
В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей
09:58, сегодня17
В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП
14:52, сегодня3
В этом году Казань закупит 15 троллейбусов и 7 трамваев
13:44, сегодня10
В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры
12:51, сегодня4
Где в Казани найти большой выбор одежды по доступным ценам
В Татарстане мужчина признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад
11:58, сегодня10
В регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ
11:11, сегодня11
В Казани временно закрывается движение по улице Зои Космодемьянской
10:27, сегодня4
Сегодня в парке Тинчурина пройдет митинг пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка»
09:16, сегодня10
Дорожные службы на мосту «Миллениум» сбрасывали снег прямо в Казанку
08:53, сегодня20
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -10 градусов
07:01, сегодня
В Авиастроительном районе строится первый в Казани многоэтажный дом с солнечными батареями
21:10, 20.01.201731
«Рубин» отдал в аренду испанскому клубу Гарсию, которого купил полгода назад
19:29, 20.01.20179
Сотрудники ГИБДД сняли на видео погоню за пьяным угонщиком «семерки» в Татарстане
19:01, 20.01.201713
Завтра в Казани ожидается 12 градусов мороза
18:51, 20.01.20173
Верхом и на карете, запряженной тройкой: где и за сколько казанцам покататься на лошадях
18:15, 20.01.20177
В Татарстане водитель Volkswagen погиб, заехав под заднее колесо грузовика
17:33, 20.01.201741
7 модных кулинарных школ Казани, где учат готовить малиновое конфи и кролика по-татарски
17:28, 20.01.20177
Может ли обычный казанец стать популярным блогером на youtube?
16:41, 20.01.20178
В Татарстане парень изнасиловал в бане пациентку психдиспансера
16:38, 20.01.201720
В мэрии Казани разъяснили, за что с 1 февраля будут платить родители в детсадах
16:22, 20.01.201721
«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке
15:24, 20.01.201738
В Казани за 5 лет на ливневки потратили почти 300 млн рублей
15:19, 20.01.201726
В Казани экс-пристава оштрафовали почти на 500 тыс рублей за взятку в туалете
15:14, 20.01.201717
Житель Казани устроил пьяный дебош в Уфе
14:49, 20.01.201714
Сбербанк и девелоперская компания «Унистрой» предлагают ипотеку по специальной ставке
14:39, 20.01.20175
В Казань прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу
14:20, 20.01.201744
В Казани женщина чуть не погибла, спасая собаку из горящего дома
13:30, 20.01.201719
Казанский лукбук: стилист в пальто с меховыми карманами и рубашке с надписями
13:00, 20.01.201720
В России может появиться омбудсмен для пенсионеров‍
12:57, 20.01.201710
В Казани на колокольню Богоявленского собора установили новые колокола
12:36, 20.01.201722
В Казани на Лебяжьем озере подожгли "Шашлычный рай"
11:43, 20.01.201733
На Чистопольской Ford врезался в Mersedes и троллейбус, а затем загорелся
11:24, 20.01.201728
Глава Федерации баскетбола Татарстана скончался спустя два дня после юбилея
11:18, 20.01.20178
В Татарстане мужчина воткнул молодому знакомому нож в пах, от чего тот умер
10:59, 20.01.201719
В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком
10:38, 20.01.20179
«Велком ту Иран»: красивые фотографии необычной страны от казанской путешественницы
10:37, 20.01.201710
В Казани приземлился самолет из Краснодара, который почти час кружил над аэропортом
10:30, 20.01.201728
Президент Татарстана поздравил Шаймиева с юбилеем, выложив видеоролик в Instagram
10:27, 20.01.201724
СМИ: последний узник из РФ в Гуантанамо татарстанец Мингазов покинул тюрьму
09:56, 20.01.201723
В Казани может пройти Матч звезд КХЛ в 2018 году
09:46, 20.01.20173
Казанские моржи: "На озеро мы приезжаем на конях, окунаемся и скачем обратно"
09:25, 20.01.201723
В Казани мужчина вклеил в чужой паспорт свое фото и набрал кредиты
09:05, 20.01.201712
Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует юбилей
08:45, 20.01.201744
СМИ: компания Apple снизила цены на iPhone в России
08:15, 20.01.201711
Сегодня в Казани потеплеет до -3 градусов
06:12, 20.01.20171
Мэрия Казани рассказала, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно в 2017 году
21:43, 19.01.201717
В Казани накрыли подпольную рюмочную с нелегальным алкоголем и закусками
20:04, 19.01.201723
"Под Казанью склоны лучше, чем на Урале": как проходит чемпионат России по сноуборду
19:00, 19.01.201718
В Казани наркосбытчик ударил ножом двух полицейских, пытаясь избежать задержания
18:54, 19.01.201714
Завтра в Казани ожидается метель
18:51, 19.01.20171
От «Охо-хо» до «Помираю!». Как проходят Крещенские купания в Казани
18:06, 19.01.201750
В Казани задержали двух вербовщиков экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
17:34, 19.01.201747
Фанаты «Салавата Юлаева» требуют из-за драки дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона
16:35, 19.01.201727
"Речи не шло": в Кремле рассказали, обсуждали ли Шаймиев и Путин договор между РФ и РТ
16:25, 19.01.201733
В детском доме под Казанью выращивают кроликов Хании Фархи и делают безликих кукол
15:31, 19.01.201711
Колонизаторы или UNO: подборка самых интересных настольных игр от ProKazan.ru
15:10, 19.01.201711
В Казани школьные автобусы перевозили детей без ремней безопасности
15:08, 19.01.20175
В Казани после просьбы Минниханова проведут экстремальные гонки на самолетах
14:49, 19.01.201739
"Казань Арена" попросила лишить правый берег Казанки статуса "особо охраняемая зона"
14:21, 19.01.201718
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП

В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП
16+
Фото: скриншот видео "Эфир 24"

Накануне вечером в Казани на улице Парина произошло серьезное ДТП. Сугроб, который дорожники оставили на проезжей части, полностью перекрыл одну из полос движения. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

Первым на препятствие налетел автомобиль Lifan. Вслед за ним в эту же западню угодила и Toyota.

- Не сумев затормозить, Toyota въехала в заднюю часть китайского автомобиля, - говорится в сообщении.

По словам участников ДТП, никаких знаков дорожники не выставили. Это подтверждают и кадры видеорегистратора.

- Если бы знаки были, то авария бы не произошла, - говорит водитель Toyota. 

Повезло, что налетев на этот высокий сугроб ни одна из машин не перевернулась. Пострадавших нет.

 

Люция Кашапова, 21.01.2017, 14:52
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин21 января 2017, 15:08
Безмозглые дорожники.
0
0
Согласны с автором?
American21 января 2017, 15:19
Скажут, не выбрал безопасную скорость, смотреть надо было точнее. Поганых дорожников никогда не обвиняют.
0
1
Согласны с автором?
Уху евший21 января 2017, 15:20
.
1
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 34
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 41
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 55
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани