В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП

Накануне вечером в Казани на улице Парина произошло серьезное ДТП. Сугроб, который дорожники оставили на проезжей части, полностью перекрыл одну из полос движения. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

Первым на препятствие налетел автомобиль Lifan. Вслед за ним в эту же западню угодила и Toyota.

- Не сумев затормозить, Toyota въехала в заднюю часть китайского автомобиля, - говорится в сообщении.

По словам участников ДТП, никаких знаков дорожники не выставили. Это подтверждают и кадры видеорегистратора.

- Если бы знаки были, то авария бы не произошла, - говорит водитель Toyota.

Повезло, что налетев на этот высокий сугроб ни одна из машин не перевернулась. Пострадавших нет.