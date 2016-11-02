Сотрудники ГИБДД сняли на видео погоню за пьяным угонщиком «семерки» в Татарстане

Сегодня утром в Нижнекамском районе сотрудники ДПС задержали пьяного 24-летнего парня, который ехал по встречной полосе на трассе на угнанной «семерке».

Как сообщили в ГИБДД РТ, на 71 км автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель не подчинился требованию сотрудника полиции об остановке. Тогда сотрудники Госавтоинспеции начали преследование и через некоторое время остановили нарушителя. Оказалось, что помимо пьяного водителя, в машине находился 23-летний молодой человек, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Обоих угонщиков доставили в полицию, а автомобиль был перемещен на спецстоянку.