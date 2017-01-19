На Чистопольской Ford врезался в Mersedes и троллейбус, а затем загорелся

Накануне вечером на пересечении улиц Чистопольская и Бондаренко произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Сообщается, что 32-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Декабристов. На перекрестке он врезался в Mersedes.

- От сильного удара Mersedes отбросило на встречную полосу движения. В это время виновник ДТП попытался скрыться, но не заметив на остановке троллейбус, врезался в него, - передает inkazan.

После Ford Fusion загорелся. Очевидцы происшествия помогли потушить огонь и вытащили водителя, который находился без сознания. Его доставили в больницу.

Отметим, что в салоне автомобиля лежала пустая банка пива.