В Казани из-за столкновения двух «красных» автобусов студентка сломала нос

Накануне в Казани из-за столкновения двух «красных» автобусов пострадали 58-летняя пенсионерка и 17-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло на улице Московской возле дома №24.

- 50-летний водитель автобуса «МАЗ» маршрута №37 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус «НЕФАЗ» маршрута №35А, который стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора,- сказали в ведомстве.

Сообщается, что в момент аварии в первом автобусе находились 15 пассажиров, во втором — 12.

В результате аварии 58-летняя пассажирка «МАЗа» получила ушибленную рану правой голени, а 17-летняя студента сломала нос. Обе пострадавшие были доставлены в больницу.