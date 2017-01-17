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В Мамадыше поднимут «Камаз», который снес ограждение набережной и упал в реку

В Мамадыше поднимут "Камаз", который снес ограждение набережной и упал в реку
16+
Фото: http://mamadysh-rt.ru/

В Мамадыше из Вятки собираются поднять груженый зерном "Камаз", который свалился туда, пробив ограждение набережной. Об этом сообщает местное издание "Нократ".

Для подъема грузовика будет использована спецтехника.

Напомним, водитель грузовика ехал по улице Ленина, в какой-то момент у него отказали тормоза, "Камаз" заглох и покатился вниз. Пробив ограждение, грузовик упал в реку.

В результате ДТП никто не пострадал.

Н. Вильданов, 18.01.2017, 14:19
Тэги: ДТП
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