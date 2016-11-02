В Казани на парковке фитнес-центра «Максимус» сгорела иномарка

Сегодня на парковке фитнес-центра «Максимус» по адресу Баруди, 8 сгорела иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

Сообщении о возгорании поступило в 17.11.

- В 17.25 пожарные ликвидировали открытое горение. Частично повреждены оказались рядом припаркованные автомобили - Kia Rio и Ford Focus, - сказали в ведомстве.

Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.