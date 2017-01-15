В Казани в тройном ДТП пострадала беременная женщина

В Казани в результате столкновения трех автомобилей пострадала беременная женщина. Об этом сообщает УГИБДД МВД РФ по РТ.

Сообщается, что авария произошла сегодня около 10 часов утра. На улице Родины водитель Ford Mondeo столкнулся с «Ладой» 14-ой модели, которая следовала в попутном направлении. От сильного удара Ford Mondeo отбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем LADA Granta.

- В результате лобового столкновения пострадала беременная женщина, которая была за рулем Granta, - сказали сотрудники УГИБДД МВД РФ по РТ.

Женщину доставили в больницу для проверки состояния ребенка.