Лобовое столкновение двух авто в Татарстане: есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС России по РТ/Фото с места происшествия

В Балтасинском районе Татарстана накануне произошло серьезное ДТП - лобовое столкновение "Лады Гранта" и Brilliance, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На 7-м километре трассы Балтаси – Бурбаш в 12:05 один из автомобилей выехал на встречную полосу движение, в результате столкнувшись лоб в лоб с другим авто.

Медики доставили пострадавших водителей на обследование в Балтасинскую ЦРБ, а после в травматологическое отделение Арской ЦРБ.

Обстоятельства ДТП уточняются.