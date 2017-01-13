В Челнах водитель «Оки» врезался в Hyundai и скончался от полученных травм

В Набережных Челнах 69-летний водитель "Оки" врезался в Hyundai и скончался от полученных травм в реанимационном отделении Челнов. Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла накануне около 12.45.

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу иномарке.

Напомним, согласно пункту 8.3 ПДД РФ, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.