В ГИБДД сообщили, как произошло столкновение двух автобусов около «Казань Арены»

В ГИБДД Казани сообщили подробности аварии, произошедшей накануне в 12:45 на проспекте Ямашева около стадиона «Казань Арены».

По данным Госавтоинспекции, виновником аварии стал 37-летний водитель маршрута №49. Он не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автобус маршрута №46, который был перед ним.

В салоне автобуса-виновника в момент аварии находились четыре пассажира, пострадала 28-летняя девушка, которая получила различные ушибы.

Гораздо больше пострадавших оказалось во втором автобусе. В момент ДТП там находились 25 пассажиров, трое из которых были госпитализированы. Женщины 36, 65 и 69 лет получили сотрясения головного мозга. Еще две девушки – 20 и 22 лет – получили ушибы.