На улице Айдарова KIA Optima повис на заборе после ДТП

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером произошло серьезное ДТП - водитель KIA Optima заехал на забор после столкновения с Chevrolet, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам водителя Kia, он ехал в одном направлении вместе с Chevrolet, за рулем которого была девушка. В какой-то момент Chevrolet подрезала его, в результате машину отбросило в бок и она заехала на забор.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Выяснять причины происшествия будет ГИБДД.