Появилось видео с грузовиком, который перевернулся с 208 бочками опаснейших химикатов

Ликвидация последствий аварии заняла трое суток

В понедельник, 9 января, в службу "112" в Елабужском районе поступила информация о том, что перевернулся большегруз "Скания" около села Бехтерево. Об этом агентству "Татар-информ" сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

На место происшествия выехали сотрудники оперативной группы пожарно-спасательной части №75 ФПС по РТ. Они выяснили, что в перевернувшейся фуре в бочках находится очень опасный груз – химический реактив гидроксиламин, который имеет третий класс опасности.

К счастью, все 208 бочек остались целыми и невредимыми, но для разгрузки бочек потребовалась спецтехника. Ее на место происшествия направил собственник груза.

Манипулятор для разгрузки приехал на следующий день – 10 января – в одиннадцатом часу утра. За три с половиной часа опасный груз переместили из полуприцепа большегруза на обочину в деревянные поддоны. Затем к шести часам вечера грузовик вытащили из кювета и поставили на колеса на дороге.

Большегруз был в неисправном состоянии, собственник груза стал искать другую фуру, а место с опасным грузом взял под охрану экипаж ГИБДД МВД по РТ. На место также прибыли сотрудники таможенной службы, так как груз следовал из Польши в Сибирь.

На третий день – 11 января – прибыл новый грузовик и в 13 часов началась погрузка бочек с опаснейшим химреактивом, которой при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.