Появилось видео последних секунд жизни водителя из РТ, сгоревшего в ДТП с грузовиком

Водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ

В Интернете появилась видеозапись последних секунд жизни 32-летнего водителя Айрата Ю. из Альметьевска, который сгорел в машине после ДТП с грузовиком в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщает ProUfu.ru.

ДТП случилось два дня назад около 13 часов, водитель Opel Astra не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с большегрузом МАЗ. После сильнейшего удара у большегруза свернуло кабину и вынесло его на обочину. Opel от удара загорелся, его водитель погиб в огне.

Отметим, что волонтерам, которые собирают средства для семьи погибшего водителя, за сутки удалось получить более 80 тысяч рублей.