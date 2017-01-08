В Казани подорожали льготные проездные билеты

В Татарстане вступило в силу постановление Кабинета министров РТ, согласно которому стоимость месячных социальных проездных билетов взрослых льготников составит 448 рублей (ранее - 427 руб), а для детей сумма выросла с 258 до 271 рубля. Об этом говорится в постановлении правительства РТ.
Документ был подписан 27 декабря премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым.
Справка
Приобрести единые месячные социальные проездные билеты имеют право следующие категории граждан:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) ветераны боевых действий;
г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вошедших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
д) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
а также еще ряд лиц, полностью об этом можно почитать по ссылке.
Единый месячный детский социальный проездной билет могут получить:
а) дети-инвалиды;
б) дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими восемнадцати лет;
в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях.