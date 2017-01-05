Появились фото с места смертельного ДТП под Уфой, в котором погибла семья из Татарстана

Вечером 7 января на 9-м километре автодороги Авдон — Подымалово под Уфой столкнулись Nissan Note и «ВАЗ-2112», сообщает "КП-Уфа".

32-летний водитель иномарки из Татарстана не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественной легковушкой. От удара Nissan перевернулся.

Позже спасатели извлекли из искореженной иномарки три трупа: 57-летнего мужчины и женщин 51 и 55 лет. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РБ, водитель Nissan и еще один его 31-летний пассажир получили травмы, но выжили.

Во втором автомобиле находились 19-летний водитель и его 17-летняя девушка. Их увезли на скорой в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.