Тройное ДТП в РТ: молодая мать впала в кому, а ее годовалый ребенок получил переломы

Накануне в Мензелинском районе Татарстана после ДТП с тремя автомобилями 28-летняя женщина впала в кому, а годовалая девочка получила переломы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в двух километрах от Мензелинска — на мосту столкнулись грузовик «Рено Премиум», автомобили «Джили» и «Лада» 9-й модели.

- В результате ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажиры отечественного автомобиля, в том числе годовалая девочка. 28-летняя мама девочки впала в кому, получив закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой нижней трети голени, внутричерепную гематому, - говорится в сообщении.

Ребенок получил перелом обеих костей нижней трети голени, ссадины лба, а водитель был госпитализирован со скальпированной раной волосистой части головы и переломом пластинки теменной области, передает «Татар-информ».

На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.