Сегодня в Казани работа пассажирского транспорта будет продлена до 23.30

Сегодня, 6 января, в Казани в связи с проведением ночной службы, посвященной православному празднику Рождества Христова, работа пассажирского транспорта будет продлена до 23.30, сообщает официальный портал мэрии Казани.

После окончания праздничной службы с 1.30 7 января с остановочного пункта «Центральный стадион» на площади Тысячелетия во все районы города планируется организовать спецподачу транспорта: девять автобусов по маршрутам №№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 91, два автобуса по маршруту №30 и один троллейбус по маршруту №2.

Напомним, с сегодняшнего дня в Казани начались праздничные мероприятия в честь Рождества Христова. Вечером глава Татарстанской митрополии Феофан совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе. Начало богослужения в 17.00. В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Христова, Феофан возглавит Литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало в 23.30.